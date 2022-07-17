Георгий Мелкадзе: «Надоели судейские скандалы у «Спартака». Как новый стадион построили, так постоянно»

высказался о судействе в матче между «Спартаком» и «Ахматом».

По итогам игры 1-го тура (1:1) московский клуб сообщил, что подаст протест в ЭСК РФС на судейство .

– Следил вчера за матчем «Ахмат» – «Спартак»? Как оценишь матч и судейский скандал?

– Кажется, что там был пенальти. Слышал, что когда опираешься ну руку, то это не пенальти. Но он мог и на мяч опереться.

Мне показалось, что «Спартак» не засудили. Забей три, как мы, и выиграй – не было бы вопросов. Скидывать все это на одно неверное решение судьи, который, мне кажется, может ошибиться в каждом матче… В этом ничего такого нет. Все люди.

– Удивляют вас судейские скандалы?

– Уже надоели эти постоянные скандалы у «Спартака». Они не удивляют, потому что постоянные. Как новый стадион построили, так постоянно, – сказал воспитанник красно-белых, выступающий сейчас за .

Скандал в матче «Спартака» и «Ахмата». 3 решения Безбородова, которые разозлили красно-белых 🤬