Георгий Мелкадзе: «Надоели судейские скандалы у «Спартака». Как новый стадион построили, так постоянно»

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Георгий Мелкадзе высказался о судействе в матче между «Спартаком» и «Ахматом».

По итогам игры 1-го тура РПЛ (1:1) московский клуб сообщил, что подаст протест в ЭСК РФС на судейство Владислава Безбородова.

– Следил вчера за матчем «Ахмат» – «Спартак»? Как оценишь матч и судейский скандал? 

– Кажется, что там был пенальти. Слышал, что когда опираешься ну руку, то это не пенальти. Но он мог и на мяч опереться.

Мне показалось, что «Спартак» не засудили. Забей три, как мы, и выиграй – не было бы вопросов. Скидывать все это на одно неверное решение судьи, который, мне кажется, может ошибиться в каждом матче… В этом ничего такого нет. Все люди.

– Удивляют вас судейские скандалы?

– Уже надоели эти постоянные скандалы у «Спартака». Они не удивляют, потому что постоянные. Как новый стадион построили, так постоянно, – сказал воспитанник красно-белых, выступающий сейчас за «Сочи».

Скандал в матче «Спартака» и «Ахмата». 3 решения Безбородова, которые разозлили красно-белых 🤬

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