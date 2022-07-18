Де Лигт в понедельник прилетит в Мюнхен на медосмотр в «Баварии» и подписание контракта

Маттейс де Лигт завершит свой трансфер в «Баварию» в начале недели.
В понедельник 22-летний защитник «Ювентуса» прилетит в Мюнхен для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Ранее стало известно, что клубы уже согласовали детали трансфера нидерландца.
Мюнхенцы заплатят 70 миллионов евро, еще 10 млн могут достаться итальянскому клубу в виде бонусов.
Сам де Лигт хотел покинуть «Юве» и перебраться в «Баварию», с которой договорился о контракте до 2027 года с зарплатой 12 млн евро в год.
За три сезона в «Ювентусе» защитник провел 117 матчей, забил 8 голов, отдал 3 результативных паса, заработал 16 желтых и 1 красную карточку. Его подробная статистика – здесь.