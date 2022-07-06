«Боруссия» купила Аллера у «Аякса» за рекордные для дортмундцев 31+4 млн евро

«Боруссия» Дортмунд объявила о трансфере нападающего .

Как сообщалось ранее, футболист перешел из за рекордную для вице-чемпионов Германии сумму – 31 млн евро и еще 4 млн в качестве бонусов.

Контракт с 28-летним игроком рассчитан до лета 2026 года. Он будет выступать под 9-м номером.

В прошлом сезоне Аллер забил 21 гол за 31 игру в чемпионате Нидерландов и стал лучшим бомбардиром лиги. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: bvb.de

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