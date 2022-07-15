Меллер считает, что «Дортмунд» может выиграть Бундеслигу: «В «Баварии» перемены, «Боруссия» должна воспользоваться. Ее трансферы – сигнал об усилении конкуренции»

Экс-игрок Андреас Меллер считает, что дортмундцы могут претендовать на титул Бундеслиги.

«Боруссия» сейчас в лучшем состоянии за долгое время. Ее трансферы – явный сигнал об усилении конкуренции. Все эти покупки имеют смысл. Уровень потрясающий.

Но в предыдущие годы тоже было потрачено много денег, так что это не гарантирует титул. Важно, чтобы новая команда быстро сыгралась, должно быть четкое стремление к завоеванию титулов. Этого в прошлом сезоне не чувствовалось, и в этом команду справедливо обвиняли.

Обнадеживает то, что за последние несколько лет практически не меняла состав, мало кто уходил, но теперь и в Мюнхене перемены. Они закладывают новый фундамент – «Боруссия» должна воспользоваться этим», – заявил чемпион мира-1990.

Среди прочих «Боруссия» летом подписала , , и Нико Шлоттербека.