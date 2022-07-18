Защитник «Торпедо» Самсонов о Fan ID: «Ничего не имею против. Мне сказали сделать – я сделаю. Без разницы, что там за законы»

Защитник не против введения Fan ID в российском футболе.

«Приятно, что болельщики приехали в Химки. Конечно, сейчас нет нашего активного сектора – это очень грустно. Нам помогали более чем достойно.

Оформляли ли игроки «Торпедо» Fan ID? Я еще ничего не делал.

Отношусь к этой мере спокойно, против вообще ничего не имею. Мне без разницы, что там за законы. Мне сказали сделать – я сделаю», – сказал Самсонов.

Бойкот Fan ID начался: «Локо» закрыл трибуну баннером «До скорой встречи», фан-сектор ЦСКА абсолютно пуст