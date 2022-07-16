Федотов об отсутствии фанатов из-за Fan ID: «Грустно и жалко. Нужно сесть за стол переговоров и смягчить это»

Главный тренер ЦСКА отреагировал на отсутствие активных фанатов на трибунах из-за Fan ID.
В 1-м туре Мир РПЛ армейцы выиграли у «Урала» (2:0).
Большинство активных фанатов клубов РПЛ объявили бойкот из-за введения системы Fan ID.
– Как сказывается отсутствие болельщиков на трибунах?
– Мы копья сломали, что наших преданных болельщиков нет на стадионе. И так все просвечивается, все просматривается. Так приняли. Нам непонятно. Тот же хоккей – этого нет. Потому что там дворец, там можно все, а тут этого нет.
Говорят о безопасности, но я не помню, чтобы какие-то случаи непотребные случались. Активно болеют. Нам возможно не хватало сегодня этой энергетики. Спасибо всем, кто пришел. Футбол для болельщиков. Это грустно и жалко. Нужно сесть за стол переговоров и смягчить это, – сказал Владимир Федотов.