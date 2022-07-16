Федотов об отсутствии фанатов из-за Fan ID: «Грустно и жалко. Нужно сесть за стол переговоров и смягчить это»

Главный тренер отреагировал на отсутствие активных фанатов на трибунах из-за Fan ID.

В 1-м туре Мир армейцы выиграли у (2:0).

Большинство активных фанатов клубов РПЛ объявили бойкот из-за введения системы Fan ID.

– Как сказывается отсутствие болельщиков на трибунах?

– Мы копья сломали, что наших преданных болельщиков нет на стадионе. И так все просвечивается, все просматривается. Так приняли. Нам непонятно. Тот же хоккей – этого нет. Потому что там дворец, там можно все, а тут этого нет.

Говорят о безопасности, но я не помню, чтобы какие-то случаи непотребные случались. Активно болеют. Нам возможно не хватало сегодня этой энергетики. Спасибо всем, кто пришел. Футбол для болельщиков. Это грустно и жалко. Нужно сесть за стол переговоров и смягчить это, – сказал Владимир Федотов.