«Локо» после бойкота фанатов из-за Fan ID накрыл их сектор баннером с цифрой 12 и надписью «До скорой встречи»

«Локомотив» поддержал болельщиков, бойкотирующих матчи Мир РПЛ из-за введения Fan ID.
Московский клуб накрыл баннером с цифрой 12 и надписью «До скорой встречи» сектор, где обычно сидят активные фанаты.
«В знак уважения к нашим фанатам третий сектор Южной трибуны на домашних матчах «Локо» в РПЛ будет накрыт баннером 12.
Мы надеемся увидеть и услышать вас в Черкизово как можно скорее!» – сказано в сообщении московского клуба.
Фото: t.me/fclokomotiv
Сегодня «Локо» проведет первый матч Мир РПЛ в этом сезоне. Команда примет «Пари НН». Начало – в 17:30 по московскому времени.