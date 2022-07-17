«Локо» после бойкота фанатов из-за Fan ID накрыл их сектор баннером с цифрой 12 и надписью «До скорой встречи»

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«Локомотив» поддержал болельщиков, бойкотирующих матчи Мир РПЛ из-за введения Fan ID.

Московский клуб накрыл баннером с цифрой 12 и надписью «До скорой встречи» сектор, где обычно сидят активные фанаты.

«В знак уважения к нашим фанатам третий сектор Южной трибуны на домашних матчах «Локо» в РПЛ будет накрыт баннером 12.

Мы надеемся увидеть и услышать вас в Черкизово как можно скорее!» – сказано в сообщении московского клуба.

Фото: t.me/fclokomotiv

Сегодня «Локо» проведет первый матч Мир РПЛ в этом сезоне. Команда примет «Пари НН». Начало – в 17:30 по московскому времени.

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