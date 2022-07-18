Нобоа о Дзюбе: «Он бы помог «Сочи», у нас пока нет форварда. Мелкадзе играет по-другому»

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Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа высказался об усилении атаки южан.

— Если нужно выбрать между Дзюбой и Кокорином, кого бы ты взял в команду?

— Трудно сказать. Два разных футболиста. Я играл и с Кокорином, и с Дзюбой. Может быть, Кокорин. Наверное, взял бы его.

— Дзюба старый уже.

— Не важно. Я тоже старый, но играю. Дзюба не звонил мне по поводу «Сочи». Не знаю, какая у него ситуация.

В «Сочи» все отлично — отличная команда, погода, красивый город. Он бы помог нам, у нас пока нет нападающего. Мелкадзе тоже сильный, он по-другому играет, – сказал Нобоа.

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