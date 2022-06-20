Радимов о Дзюбе: «Сочи» Артему мог бы подойти. Кокорин там вообще перезапустил карьеру»

высказался о возможном переходе экс-форварда «Зенита» в «Галатасарай».

«Не знаю, подойдет ли Дзюбе турецкий чемпионат. Артему мог бы подойти. Кокорин там вообще перезапустил карьеру. Но где ему играть, он сам решит, Дзюба – взрослый человек. Он лучший бомбардир «Зенита» в этом году.

Конечно, он бы смог играть в такой команде, как «Сочи». По возрасту он на закате карьеры, но не по игре. Просто Артем на только поднял планку, что все хотят от него большего», – сказал главный тренер -2».