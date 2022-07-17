Агент Слуцкого будет искать клуб для Дзюбы. Артем тренируется с «Рубином»

Стало известно, кто будет искать новый клуб для .

Этим займется агент главного тренера Леонида Слуцкого и форварда ЦСКА Федора Чалова, сообщает . Речь идет о из лондонского агентства CAA Base.

По этой причине Дзюба приехал в Казань для тренировок с «Рубином»: чтобы поддерживать форму под руководством Слуцкого и физически быть готовым к трансферу.

Из последних сделок с участием Эмиле: трансфер Хассана Трезеге из «Астон Виллы» в «Трабзонспор», а также аренда Чалова в «Базель». Самый статусный клиент Эмиле – хавбек «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни, недавно продливший контракт.