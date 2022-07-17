Агент Слуцкого будет искать клуб для Дзюбы. Артем тренируется с «Рубином»

Теги Рубин Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия агенты Федор Чалов Спорт-Экспресс Кристиан Эмиле Футбол

Стало известно, кто будет искать новый клуб для Артема Дзюбы.

Этим займется агент главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого и форварда ЦСКА Федора Чалова, сообщает «Спорт-Экспресс». Речь идет о Кристиане Эмиле из лондонского агентства CAA Base.

По этой причине Дзюба приехал в Казань для тренировок с «Рубином»: чтобы поддерживать форму под руководством Слуцкого и физически быть готовым к трансферу.

Из последних сделок с участием Эмиле: трансфер Хассана Трезеге из «Астон Виллы» в «Трабзонспор», а также аренда Чалова в «Базель». Самый статусный клиент Эмиле – хавбек «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни, недавно продливший контракт.

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