Александр Мостовой о ничьей «Зенита» с «Химками»: «Уход Дзюбы аукнется»

Александр Мостовой прокомментировал ничью в матче 1-го тура Мир между «Химками» и «Зенитом» (1:1).

«Я предполагал, что будет либо 2:1 в пользу «Зенита», либо ничья 1:1. Аукнулась та эйфория, которую они получили после «Спартака». А выжидали и забили. «Химки» знали, что у них появится момент во втором тайме.

Мы говорим про уход Дзюбы, а он тоже аукнется. Раньше, когда «Зениту» было тяжело, они выносили мяч вперед, а Артем там зацепится, скинет, отдаст. Я не удивлен такому результату. Убери сейчас иностранцев у – и все выровняется», – сказал экс-игрок «Спартака» и сборной России.