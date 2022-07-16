Дзюба-Дэдпул появился в ролике «Рубина»: «Не поможешь найти новый клуб? Я запутался немного»

«Рубин» выпустил ролик, в котором, вероятно, принял участие форвард .

Казанцы опубликовали видео, приуроченное к началу сезона . Заканчивается почти двухминутная запись сценой с Дэдпулом – именно в костюме этого персонажа Дзюба прощался с «Зенитом» в мае. Несколько дней назад нападающий начал тренироваться с «Рубином» для поддержания формы.

«Оу, привет, дружок! А не поможешь найти мне нужный клуб? А то я запутался немного», – говорит герой голосом актера Петра Иващенко и ложится на газон.

Ранее сообщалось, что Дзюба провел переговоры с «Сочи», но его не устроила зарплата.

Ироничный ролик «Рубина»: обыграли мораторий на вылет, «Эль-Татарико» и Дэдпула-Дзюбу