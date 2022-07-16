Бышовец о Дзюбе: «У него однобокая игра – навесить, набросить. Для матчей в Европе это пустой звук»

охарактеризовал игровой стиль форварда как однобокий.

« вытеснил Дзюбу из основы , но у него совсем другой стиль.

Мы не будем обсуждать Артема, но у него немного однобокая игра: навесить, набросить. На нашем среднестатистическом уровне футбола это срабатывало, он оказался востребован.

Что касается матчей в Европе, это все пустой звук. Во встречах с Данией и Бельгией его вообще не было видно», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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