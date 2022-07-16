Бышовец о Дзюбе: «У него однобокая игра – навесить, набросить. Для матчей в Европе это пустой звук»

Анатолий Бышовец охарактеризовал игровой стиль форварда Артема Дзюбы как однобокий.
«Иван Сергеев вытеснил Дзюбу из основы «Зенита», но у него совсем другой стиль.
Мы не будем обсуждать Артема, но у него немного однобокая игра: навесить, набросить. На нашем среднестатистическом уровне футбола это срабатывало, он оказался востребован.
Что касается матчей в Европе, это все пустой звук. Во встречах с Данией и Бельгией его вообще не было видно», – сказал бывший главный тренер сборной России.
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