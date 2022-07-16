Бышовец о Дзюбе: «У него однобокая игра – навесить, набросить. Для матчей в Европе это пустой звук»

Теги Зенит Артем Дзюба Анатолий Бышовец премьер-лига Россия Сборная Бельгии по футболу Сборная России по футболу Сборная Дании по футболу Иван Сергеев Футбол

Анатолий Бышовец охарактеризовал игровой стиль форварда Артема Дзюбы как однобокий.

«Иван Сергеев вытеснил Дзюбу из основы «Зенита», но у него совсем другой стиль.

Мы не будем обсуждать Артема, но у него немного однобокая игра: навесить, набросить. На нашем среднестатистическом уровне футбола это срабатывало, он оказался востребован.

Что касается матчей в Европе, это все пустой звук. Во встречах с Данией и Бельгией его вообще не было видно», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Дзюба-Дэдпул появился в ролике «Рубина»: «Не поможешь найти новый клуб? Я запутался немного»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные