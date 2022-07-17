Семак против ухода Мостового из «Зенита». «Сочи» хочет арендовать игрока (Metaratings)

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Андрей Мостовой Сочи Футбол

Сергей Семак не хочет, чтобы Андрей Мостовой уходил из «Зенита».

Как утверждает Metaratings.ru, ситуация с переходом полузащитника в другой клуб поставлена на паузу, так как тренер сине-бело-голубых выступает против ухода хавбека.

Кроме того, не исключен вариант, что кто-то из легионеров «Зенита» приостановит контракт. В таком случае в полузащите «Зенита» может возникнуть дефицит исполнителей и Мостовой получит достаточно игрового времени.

«Сочи» хотел бы взять Мостового в аренду, но пока не сумел договориться об этом с руководством «Зенита».

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