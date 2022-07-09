«Сочи» хочет арендовать Мостового у «Зенита» на сезон. Семак может помешать переходу (Metaratings.ru)

«Сочи» намерен взять полузащитника Андрея Мостового в аренду.

Metaratings.ru пишет, что южане рассчитывают арендовать 24-летнего вингера на один сезон. Руководство полагает, что организовать сделку помогут трансферы и в «Зенит», оформленные этим летом.

Однако помешать переходу Мостового в «Сочи» может главный тренер «Зенита» , который, вероятно, будет против аренды футболиста.

Ранее Мостовой уже выступал за «Сочи» на правах аренды. Он провел в клубе сезон-2019/20, а затем вернулся в «Зенит».

В минувшем сезоне Андрей забил 7 голов и отдал 2 передачи в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.