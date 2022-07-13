Семак о Венделе: «Он игрок «Зенита» на сегодняшний день. Его здесь все устраивает»

Сергей Семак отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника Вендела из «Зенита».

– Какова ваша позиция по ситуации с Венделом?

– Мы разговариваем с Венделом, на сегодняшний день он игрок нашей команды, и его здесь все устраивает. Что будет дальше – посмотрим.

Сейчас он работает, прекрасно тренируется и выкладывается на все сто процентов. Безусловно, для нас это очень важный игрок, которого мы хотим сохранить, – сказал главный тренер «Зенита».

На этой неделе появилась информация, что «Зенит» предлагает Венделу контракт до 2027 года с повышением зарплаты, чтобы он не ушел во «Фламенго».