Николай Иванов о фоле Шелии на Соболеве: «Это толчок, а не удар, чрезмерного усилия не было. Безбородов заслуживает хорошей оценки за матч»

Менеджер судей Мир высказался о контакте с .

Николай Иванов поделился мнением после матча 1-го тура «Ахмат» – «Спартак» (1:1).

На 88-й минуте вратарь грозненцев и форвард красно-белых боролись за верховой мяч. Голкипер упал на газон и намеренно ударил соперника в голень. Арбитр Владислав Безбородов изучил видеоповтор и решил не показывать красную карточку футболисту «Ахмата».

«В правилах написано, что красная показывается за «серьезное нарушение правил при чрезмерном усилии». Чрезмерное усилие — когда есть удар и интенсивность.

В этом моменте мы видели, что после фола нападающего «Спартака» на вратаре тот упал, и в этот момент нога Шелии коснулась голени соперника, после чего тот упал. Это толчок, а не удар, чрезмерного усилия в этом эпизоде не было.

Было несколько непростых ситуаций, особенно во втором тайме. Игра была очень сложной, но Безбородов все держал под контролем, сохранял холодное мышление, постоянно общался с игроками. Думаю, он заслуживает хорошей оценки за эту встречу.

Однако окончательную оценку действиям арбитра может вынести только ЭСК, если по данным эпизодам будут официальные обращения», — сказал экс-арбитр.

Скандал в матче «Спартака» и «Ахмата». Три решения Безбородова, которые разозлили красно-белых 🤬