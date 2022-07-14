«Ман Сити» поборется с «Барсой» за Кунде, если Аке уйдет. «Горожанам» интересен и Пау Торрес

«Манчестер Сити» может побороться с «Барселоной» за защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, манчестерский клуб включится в борьбу за 23-летнего центрального защитника, если Натан Аке перейдет в другую команду.

Также источники сообщают, что в случае ухода Аке рассмотрит вариант с приглашением защитника Пау Торреса.

Нестабильное финансовое положение «Барселоны» может помочь «Манчестер Сити» в борьбе за Кунде. Однако отдельно подчеркивается, что английский клуб попытается подписать Кунде или Торреса только в случае ухода Аке.

В трансфере Аке заинтересован , и это не единственный защитник, которого собирается подписать лондонский клуб. «Синие» уже оформили трансфер из «Наполи». Также клубу интересны («ПСЖ») и Маттейс де Лигт («Ювентус»).