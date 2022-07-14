«Ман Сити» поборется с «Барсой» за Кунде, если Аке уйдет. «Горожанам» интересен и Пау Торрес

«Манчестер Сити» может побороться с «Барселоной» за защитника «Севильи» Жюля Кунде.
Как сообщает ESPN со ссылкой на свои источники, манчестерский клуб включится в борьбу за 23-летнего центрального защитника, если Натан Аке перейдет в другую команду.
Также источники сообщают, что в случае ухода Аке «Ман Сити» рассмотрит вариант с приглашением защитника «Вильярреала» Пау Торреса.
Нестабильное финансовое положение «Барселоны» может помочь «Манчестер Сити» в борьбе за Кунде. Однако отдельно подчеркивается, что английский клуб попытается подписать Кунде или Торреса только в случае ухода Аке.
В трансфере Аке заинтересован «Челси», и это не единственный защитник, которого собирается подписать лондонский клуб. «Синие» уже оформили трансфер Калиду Кулибали из «Наполи». Также клубу интересны Преснель Кимпембе («ПСЖ») и Маттейс де Лигт («Ювентус»).