«Барса» хочет купить Кунде за 45 млн евро и включить в сделку одного своего игрока. Трансфер надеются оформить в ближайшие дни

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«Барселона» хочет купить защитника «Севильи» Жюля Кунде.

После договоренности с «Баварией» о трансфере форварда Роберта Левандовского приоритетом каталонцев является покупка Кунде, сообщает Diario Sport.

«Блауграна» рассчитывает завершить сделку в ближайшие дни. «Барса» хочет купить 23-летнего француза за 45 млн евро, а также включить в соглашение одного из своих игроков.

Сине-гранатовые активизировались в вопросе трансфера Кунде из-за возобновившегося интереса «Челси» к защитнику.

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