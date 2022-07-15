Федотов о бане российских команд: «Где основания для отстранения? Спорт – вне политики. Международные законы перестали работать»

недоволен отстранением российских команд от турниров УЕФА и ФИФА.

«Главная мотивация без еврокубков – наши родные и близкие, наши болельщики, которые разбросаны по всему миру. Когда мы выигрываем и получаем смс со всех уголков планеты – это лучшая мотивация. Все остальное – обстоятельства.

Да, еврокубки отсутствуют, чему мы выражаем недоумение. Это отсутствие спортивного принципа. Где основания для отстранения? Спорт – вне политики.

Есть примеры независимых организаций – тот же большой теннис. Это очень серьезный прецедент, что перестали работать международные законы. О чем тут говорить? На какую демократию ссылаться?» – заявил тренер .

CAS отклонил апелляции российских клубов и сборных на отстранение от турниров УЕФА и ФИФА