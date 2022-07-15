Тренер ЦСКА Федотов: «Пробуем Зайнутдинова на позиции центрального защитника»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался об изменениях в тактике команды.

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– Почему остановились на схеме в три центральных защитника?

– Когда мы работали в «Оренбурге», нас за это ругали, говорили про какие-то автобусы. Но там была команда, которая решила задачу выхода, требовалась надежная оборона, игра на быстрых атаках. По итогу сезона команда в выездных матчах была на втором месте по реализации, зато кто-то ее автобусом называл. На деле – это самая атакующая схема.

– С учетом этой схемы для вас не будет проблемой малое количество профильных центральных защитников в команде?

– Да, мы столкнулись с тем, что Жора Щенников и Кирилл Набабкин не профильные центральные защитники, а латерали. Но у них хватает интеллекта, чтобы играть в центре обороны в данной схеме. Они могут принести очень много пользы в атакующих действиях. В подобной манере действовал Терехов в «Сочи», в ЦСКА на сборах пробуем в этой позиции еще и Зайнутдинова. Баха с удовольствием из этой точки подключался к атаке, выходил на голевые передачи, оказывался в штрафной.

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