Юран об 1:1 с «Зенитом»: «Химки» заслуживали победы. «Спартак» не мог справиться, мы справились»

высказался о ничьей «Химок» с «Зенитом» (1:1) в 1-м туре .

– Если брать игру в целом, мы заслуживали победы. Нужно с уважением относиться к сопернику – да, это чемпион, да, это , но мы грамотно сыграли, разобрали соперника. Парни молодцы – даже сравняв счет, хотели большего.

– Что сработало из того, что говорили перед матчем?

– Сработало все – и тактически, и физическое состояние. Отбирать мяч у «Зенита», где квалифицированные футболисты, особенно бразильцы, непросто. не мог справиться, мы справились. Возможно, небольшая недооценка со стороны соперника была, но этим нужно воспользоваться.

– Мирзов забил гол, причем правой ногой. Удивлены?

– У нас каждый игрок получает заработную плату и премию. Я всегда говорю, что беру на себя ответственность. То, что Мирзов вышел на замену, – он сделал свое дело. Парни отработали максимально – бегали в большей степени без мяча. Нужно было усилить игру на фоне усталости защитников соперника, замена сработала.

В раздевалке сказал команде – вы вышли и сделали то, что требовалось от вас: игровая дисциплина, терпение, ждать свой момент – и его реализовать. Не получилось выиграть, все-таки давление от чемпиона присутствовало.

– Вам кажется «Зенит» фаворитом, который никто не сможет обыграть?

– Нет такого в футболе. Все идет от головы, от психологии. Нельзя допускать мыслей, что ничего не сможем с «Зенитом».

– На что в этом сезоне могут претендовать ?

– Я максималист, хочу в каждом матче добиваться результата. Сейчас приезжают новые футболисты. С таким отношением, как сегодня, мы будем подниматься вверх, а не смотреть вниз, – сказа тренер «Химок».