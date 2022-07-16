Кузяев об 1:1 с «Химками»: «Зенит» приезжал за победой, конечно. Но результат справедлив, они бились»

назвал справедливым ничейный результат в матче «Зенита» и «Химок».

В первом туре нового чемпионата клубы разделили очки – 1:1.

– Конечно, мы приезжали сюда за победой, за тремя очками. Но, считаю, результат – справедлив. «Химки» бились сегодня и заслужили одно очко.

– Что произошло во втором тайме: неожиданно «Химки» стали к победе ближе, чем ? Хотя по тому, как складывался первый тайм, особенно первая половина, когда даже центр поля не могли перейти, казалось, вы дожмете.

– Это было ожидаемо. «Химки» играли дома, при своих болельщиках. Потому что они проигрывали 1:0, [было понятно,] что будут идти вперед.

Мы видели это во втором тайме. Просто необходимо было забивать второй мяч, и стало бы намного легче, – сказал полузащитник клуба из Санкт-Петербурга.

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