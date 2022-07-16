Денис Глушаков: «Я уже начал потихоньку прерывать гегемонию «Зенита». Хотелось их остановить, чтобы чемпионат был интересным»

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Денис Глушаков заявил, что начал прерывать гегемонию «Зенита» в российском футболе. 

В первом туре нового сезона РПЛ «Химки» сыграли вничью с клубом из Санкт-Петербурга – 1:1. 

«Я уже начал потихоньку прерывать гегемонию «Зенита». «Химки» – темная лошадка.

Нам просто хотелось их остановить, чтобы чемпионат был интересным, чтобы «Зенит» не обыгрывал всех в одни ворота.

Думаю, мы начали создавать интригу для всего чемпионата», – сказал полузащитник подмосковного клуба. 

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