Ярцев о «Спартаке» и «Зените»: «Напомнило Высоцкого: «Как школьнику драться с отборной шпаной?»

оценил поражение «Спартака» от (0:4).

Экс-тренер красно-белых высказался после матча за OLIMPBET Суперкубок России.

«У соперников несоизмеримы физические кондиции. «Зенит» – очень организованная и укомплектованная команда, причем во всех линиях. «Спартак» же находится только в самом начале этого пути. Место проведения матча не имеет значения, когда речь идет о мастерстве игроков «Зенита».

Не надо требовать слишком многого от нового главного тренера [Абаскаля], который всего две недели назад возглавил команду. В столь короткий срок он мог разве что расставить игроков на поле. Хвалить «Спартак» не за что, а ругать и без меня целая толпа есть. За одну игру понять, во что хочет играть Абаскаль, нельзя. Но удивляет, что клуб в летнее трансферное окно недостаточно усилился.

Не думаю, что «Зениту» кто-то сможет навязать конкуренцию. О чем говорить, если у него на скамейке сидит четверо игроков национальной команды. Напомнило Высоцкого: «Как школьнику драться с отборной шпаной?» Хорошая, мобильная, интересная команда.

Иногда есть ситуации с перебором качественных футболистов, те, кто сидит на лавке, могут выказывать недовольство. Но мне нравится, что из штаба Семака никогда нет никакого негатива. Значит, он создал определенную атмосферу в коллективе. Видно, что команда отлично поработала на сборах – физически она превзошла «Спартак», – сказал Ярцев.

Абаскаль пытался сыграть с «Зенитом» в свой футбол. В этом хорошая и плохая новости для «Спартака»