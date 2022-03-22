Ярцев о 9-м месте «Спартака»: «Многое решает последний пас. Титова, Аленичева, Цымбаларя в средней линии нет»

Экс-тренер оценил ничью красно-белых с «Нижним Новгородом» (1:1).

— Чего не хватило «Спартаку», чтобы вырвать победу?

— В тех скоростных атаках, которые выстраивала команда, многое решает последний пас. Им идеально владели Титов, Аленичев, Цымбаларь. К сожалению, в нынешнем «Спартаке» таких игроков в средней линии нет.

В идеале все должно было работать так, как в моменте с первым голом: Джикия бросил в прорыв Николсона, а тот идеально выложил на ближнюю штангу Мартинсу, который опередил Нигматуллина. А теперь вспомните, в скольких моментах не хватило такой же четкости в передачах.

— Недавно все были уверены: главным распасовщиком «Спартака» станет Бакаев.

— У Зелимхана есть задатки хавбека, через которого можно выстраивать игру: техника, видение поля, хороший пас. Но он нестабилен. За весь матч можно вспомнить лишь то, как он в первом тайме не сумел переиграть во вратарской Нигматуллина, а во втором вывел в штрафную Николсона, который не успел к мячу. Маловато для игрока, которому отводится роль дирижера атак.

— У Ваноли хватает классных игроков, а в таблице «Спартак» и «Нижний» рядом.

— Согласен, у итальянца состав покрепче, класс исполнителей выше. Но пока они не стали единым боевым кулаком. Объединить их общей игровой идеей, заставить поверить в себя — сейчас первостепенная задача тренера.

Ничья в Нижнем Новгороде не более, чем шаг на месте. К сожалению, на 9-м месте... И в этом виноват не один [не забивший пенальти] Промес, – сказал Ярцев.