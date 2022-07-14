«Бавария» готова к переговорам с «Барсой» по Левандовскому, если предложение увеличат до 50 млн евро с бонусами

смягчила позицию в переговорах с «Барселоной» по форварду Роберту Левандовскому.

Sky Sport Deutschland пишет, что каталонскому клубу придется повысить предложение с 45 до 50 млн евро без учета бонусов. Если это произойдет, то «Бавария» будет готова вступить в переговоры.

Сообщалось, что «Бавария» хочет получить за поляка 50+10 млн евро.

33-летний нападающий еще с мая открыто заявляет о своем желании уйти. Однако, как сообщалось, руководство «Баварии» не хочет отпускать его.

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