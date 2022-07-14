«Ньюкасл» вряд ли купит Исака и Диаби. «Сосьедад» и «Байер» не соглашаются на рассрочку, игроки требуют слишком высокие зарплаты

вынужден отказаться от двух интересовавших его игроков из-за их требований.

Как сообщает The Telegraph, английский клуб столкнулся с двумя проблемами на пути к приобретению форварда ( ) и полузащитника Муссы Диаби ( ).

Во-первых, «Ньюкаслу» не удается договориться с партнерами насчет сумм, поскольку те не желают идти на компромиссы. «Сосьедад» настаивает на том, что для приобретения Исака «сорокам» придется активировать пункт об отступных и заплатить 90 млн евро, а на предоставление рассрочки не соглашается. «Байер» тоже хочет получить все 70 млн евро сразу.

Во-вторых, «Ньюкасл» не устраивают запросы самих футболистов. Шведский нападающий претендует на 200 тысяч фунтов в неделю, французский полузащитник хочет быть самым высокооплачиваемым игроком команды и при этом получать значительно больше 110 тысяч фунтов в неделю, которые платят защитнику Кирану Триппьеру.

Утверждается, что клуб не исключает возможности нахождения решения, однако никакого прогресса нет уже несколько недель. Менеджеры готовы переключиться на другие цели.

Лучший ассистент «Байера» Диаби интересен «ПСЖ» и «Ньюкаслу». Клуб хочет 60-70 млн евро

«Ньюкасл» ради Исака готов побить свой трансферный рекорд. Форвард «Сосьедада» стоит 60+ млн евро