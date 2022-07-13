«Ньюкасл» ради Исака готов побить свой трансферный рекорд. Форвард «Сосьедада» стоит 60+ млн евро

ведет переговоры о трансфере хавбека .

«Сороки» хотят купить 22-летнего игрока сборной Швеции в рассрочку, разделив платежи на два года.

Баскский клуб, в свою очередь, настаивает на том, чтобы большая часть суммы была выплачена этим летом. «Сосьедад» оценивает трансфер свыше 50 млн фунтов (60 млн евро).

Если «Ньюкасл» оформит сделку, то побьет свой трансферный рекорд. Зимой английский клуб купил у «Лиона» полузащитника Бруно Гимараэса за 42 млн фунтов (50 млн евро).

Статистика Исака – здесь.