«Челси» и «Ньюкасл» дают 55 млн евро за Милинковича-Савича. «Лацио» может продать его за 70-80

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Два клуба АПЛ попытались купить хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Как передает Football Italia со ссылкой на газету Il Messaggero, предложения в размере 55 млн евро поступили от «Челси» и «Ньюкасла». Римляне ответили отказом.

«Лацио» до пандемии коронавируса рассчитывал продать серба за 100 млн евро, но теперь может согласиться на 70-80 млн. Однако пока предложений такого уровня не поступало.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич за 37 матчей в Серии А набрал 22 очка по системе «гол+пас». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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