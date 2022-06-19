Лучший ассистент «Байера» Диаби интересен «ПСЖ» и «Ньюкаслу». Клуб хочет 60-70 млн евро

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«ПСЖ» и «Ньюкасл» интересуются лучшим ассистентом «Байера».

Французский и английский клуб проявляют заинтересованность в трансфере 22-летнего полузащитника Мусса Диаби.

В свою очередь, немецкая команда рассчитывает сохранить футболиста в своем составе, однако отмечается, что Диаби является игроком, продажа которого может быть рассмотрена.

Поэтому «Байер» открыт для предложений уровня 60-70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Диаби забил 13 голов и сделал 12 результативных передач в 32 матчах Бундеслиги, став лучшим ассистентом «Байера».

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