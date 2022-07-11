«ПСЖ» получил согласие Экитика на переход и пытается сбить цену. «Ньюкасл» давал «Реймсу» 36+10 млн евро, но форвард отказался от трансфера

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Нападающий «Реймса» Юго Экитик хочет выступать за «Пари Сен-Жермен».

Как передает журналист Адриен Гренье, 20-летний футболист дал принципиальное согласие на переход в «ПСЖ».

Ранее «Ньюкасл» предложил за игрока 36 млн евро и еще 10 млн в качестве бонусов, но сам форвард отказался ехать в английскую команду. Этим хочет воспользоваться «ПСЖ» в надежде сбить цену.

В прошлом сезоне Экитик провел 24 матча в Лиге 1, забив 10 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Ускользающая цель «Ньюкасла» – форвард Экитик. Дважды согласовали трансфер, а он так хочет в «ПСЖ», что готов ждать в «Реймсе»

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