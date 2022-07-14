Гайч, Гайич и Карраскаль не приостановят контракты с ЦСКА. Они подписали документ, который не позволит это сделать

Некоторые легионеры ЦСКА подписали документы, которые не позволят им приостановить контракты.

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Севастиана Терлецкого, такой документ подписали нападающий , полузащитник и новичок .

По этому соглашению игроки не смогут приостанавливать контракты в одностороннем порядке. Они смогут уйти в аренду или полноценно, но это будет возможно лишь по согласованию с ЦСКА.

Позднее эту информацию подтвердил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

– Появилась информация, что легионеры подписали соглашение о том, что они не покинут клуб.

– Какие соглашения?

– Ну, конкретно Гайич, Гайч и Карраскаль.

– Да, в процессе согласование с Мединой.

– Это те самые письма, которые ФИФА просил подписать до 30-го?

– Они в принципе подписаны, но не можем пока подтвердить это официально по просьбе агентов игроков. Там возможны корректировки.

– Правильно мы понимаем, что те легионеры, которые не подписали, точно уходят? Фукс и Бийол, например.

– Нет. Фукс никуда не уходит, он вернется в ближайшее время в расположение команды. Он достаточно успешно прошел курс лечения, мы получаем информацию от лечащего врача с приложением УЗИ, МРТ. Действительно видим положительную динамику.

Очень хочется верить, что на этот раз он начнет работу. Безусловно, ему потребуется время на то, чтобы функционально подтянуть форму, но, по крайней мере, ограничений, которые препятствовали в начале сборов, уже не будет. Поэтому Фукс не собирается никуда уходить, – сказал Бабаев.

Ранее контракты с ЦСКА приостановили Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон.