Гайч намерен вернуться в «Сан-Лоренсо». ЦСКА хочет, чтобы ему там платили 50% зарплаты

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч может вернуться в .

Как сообщил журналист Хоакин Эгиа для El Método San Lorenzo, аргентинский клуб связался с Гайчем. Форвард хотел бы вернуться в «Сан-Лоренсо».

Препятствием для сделки является тот факт, что ЦСКА намерен отдать нападающего в аренду клубу, который готов взять на себя половину его зарплаты.

Гайч присоединился к ЦСКА в 2020 году. Адольфо – воспитанник «Сан-Лоренсо», за основную команду аргентинского клуба он дебютировал в 2018 году. Статистику 23-летнего форварда можно изучить по ссылке.