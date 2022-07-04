Бабаев о приглашении легионеров в ЦСКА: «Остается либо убивать деньгами, что не наш метод, либо терпеть»

Гендиректор рассказал о ситуации с трансферами легионеров.

«Ситуация не слишком простая в плане приглашения иностранных игроков. Некоторые латиноамериканские футболисты, их агенты и клубы отказались вести переговоры, потому что не хотят ехать в Россию.

Здесь остается либо убивать деньгами, что не наш метод, либо терпеть. Нам необходимо укрепляться. Хочется верить, что у нас будут футболисты на вход, мы в это верим», – сказал .

Ранее сообщалось, что бюджет ЦСКА на следующий сезон, вероятнее всего, значительно сократится в связи с экономической ситуацией в России и с невыполнением командой ряда спортивных задач.