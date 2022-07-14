И.о. главы РПЛ Алаев: «Моя работа – сделать Fan ID прозрачным, чтобы фанаты вернулись. Хочу, чтобы бойкоты прекратились»

Кандидат на пост президента РПЛ Александр Алаев высказался о Fan ID.

«Я бы не хотел связывать введение карты болельщиков с имиджем РПЛ.

Закон принят. Наша задача сейчас оптимизировать его работу с помощью разных инициатив. На первом этапе мы ожидаем понижение посещаемости. Мне хочется, чтобы прекратились бойкоты болельщиков. Чтобы они понимали, как работает система Fan ID, как отстаивать свои права. Мне хочется, чтобы трибуны были полными.

Мы жили с ковидными ограничениями два года. Мы теряли на нем деньги, болельщиков. Сейчас есть нюансы и сложности в связи с новым законом. Мы живем сейчас в такое время, когда нужно работать с тем, что есть сейчас. Я привык так работать.

Скажут, что ограничения снимаются – прекрасно. Моя работа сейчас сделать так, чтобы вопрос Fan ID был прозрачен для всех, чтобы фанаты вернулись на трибуну», – сказал Алаев, исполняющий обязанности главы РПЛ.