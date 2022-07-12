Карпин о Fan ID: «Будет проблема с посещаемостью. И где равенство? В Москве смогут заполнять стадион, а в Ростове придут 5 тысяч»

рассказал о своем отношении к Fan ID.

«У нас из-за ведения Fan ID теперь сто процентов будет проблема с посещаемостью. По моим ощущениям, процентов на 50 посещаемость у нас в Ростове-на-Дону упадет.

Второй момент – где тут спортивный принцип? В Москве болельщики могут приходить без Fan ID, заполнять стадион, а в Ростове вместо 20-30 тысяч придет пять тысяч человек?

Где равенство? Либо вводите Fan ID во всех городах, либо нигде», – сказал главный тренер и сборной России.

На этой неделе появилась информация, что дочери Карпина пока не смогли оформить Fan ID, так как родились не в России.

Система оформления Fan ID сломалась в первый же день 🥴 Заявки просто отклонялись