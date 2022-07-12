Якубко о Fan ID: «Люди будут под контролем – это нормально. Сложности могут возникнуть только у тех, кто идет на стадионы драться»

не считает ошибкой введение паспорта болельщика в .

– Я делал себе Fan ID, когда приезжал в Россию на чемпионат мира и на Евро. Не вижу в этом ничего плохого. Один раз сделал карту – и приезжай с ней на матчи, какие проблемы?

Сложности могут возникнуть только у тех, кто идет на стадионы драться. Лично для меня это нормальная вещь, люди будут под контролем: сделал на футболе что-то плохое – все, больше не пойдешь, до свидания.

– В Словакии есть подобная система?

– Нет. Но если ты что-то сделал и тебя поймали на камеру, то запрещают вход на стадион на пять лет.

– У нас ведь тоже камеры есть. Какая мера действеннее?

– Я проходил регистрацию для Fan ID, фоткался. И даже с огромной очередью у меня весь процесс занял 35-40 минут. Взял эту карту и пошел на футбол, вообще никаких проблем, – сказал бывший форвард «Амкара» и сборной Словакии.