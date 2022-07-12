Валерий Карпин: «Для чего Fan ID вообще сделали и почему именно в футболе? Если против беспорядков, дети до 16 лет – самые злостные нарушители?

поставил под сомнение необходимость введения паспорта болельщика.

– Ваша супруга Дарья пожаловалась на то, что не может оформить дочкам документ Fan ID. Как сейчас обстоят дела?

– Супруга не жаловалась. Дарье позвонили и спросили, как обстоят дела с Fan ID. Она сказала, что не смогла пока что оформить детям документ. Это пока реально проблема.

– Проблемы возникли у многих на этапе оформления документа.

– Не очень в теме, у меня есть вопросы, а ответов пока нет. Например, можете объяснить, для чего Fan ID вообще сделали и почему именно в футболе?

– На мой взгляд, чтобы обстановка на трибунах была максимально стерильной: чтобы никто не матерился, не было скандирований, не было баннеров, чтобы фанаты не чувствовали себя силой. Второй момент: те меры, которые ранее были приняты, в частности продажа билетов по паспортам и бан на посещение матчей, по каким-то причинам не работают. Нужна еще одна запретительная мера.

– Это ваше понимание. Какая официальная версия?

– Вот что написано в пояснительной записке: «Законопроект принимается для обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».

– Хорошо. Тогда у меня вопрос: возможно, я не в курсе всего, но у нас на стадионах за последние пять лет было много нарушений общественного правопорядка?

– Они случались. Катализатором для скорейшего принятия законопроекта стала история с зажжением файеров на матче ЦСКА – «Зенит».

– Получается, Fan ID – акция против беспорядков, в том числе зажжения файеров. Дети до 16 лет здесь при чем? Они самые злостные нарушители?

– Думаю, что нет.

– Тогда зачем им оформлять Fan ID, зачем это же делать футболистам и тренерам?

– Может быть, вы придете на матч и зажжете файер. Может такое быть?

– Теоретически все может быть. Но если так рассуждать, то на улицу можно не выходить, кирпич на голову упадет.

– Проблема имеет практическое решение, учитывая то, что закон уже принят?

– Законы же меняются. Сейчас такая ситуация, завтра она будет иной – почему, если мы видим проблему, нельзя отменить закон или его изменить? Почему нет? Почему нельзя подкорректировать закон?

Сейчас дети не могут прийти на стадион с родителями, потому что у них нет Fan ID. Я гуляю на левом берегу Дона, увидел, что будет футбол, но пойти на стадион не могу, потому что у детей нет Fan ID.

Аналогия: гуляю в парке, увидел карусель, но пойти не могу с ребенком, потому что у него нет документа. Или не могу пойти в кино.

При покупке билетов на самолет есть градация по возрасту детей. Здесь, получается, все одинаковые.

Если нельзя отменить, то, может быть, можно подкорректировать? Да, у меня дети родились в другой стране, и, так как у них нет русского свидетельства о рождении, получить Fan ID они не могут. Окей, пусть пока не ходят, – сказал главный тренер и сборной России.