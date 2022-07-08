БЕТСИТИ Кубок России и Кубок РПЛ могут объединить. РФС рассматривает такой вариант

И.о. президента РПЛ Александр Алаев высказался о кубковых турнирах.

«Могу сказать, что в рассматривается несколько вариантов изменения формата Кубка России, один из вариантов – смешение Кубка лиги и Кубка России по системе «дабл-иллюминейшн» (участник выбывает из турнира после двух поражений – прим. ред.).

Я точно не против Кубка лиги, свою позицию уже говорил. Любой формат, который принесет дополнительную практику клубам, я только поддержу. У любого проекта есть нюансы и сложности, все ли клубы потянут столько игр, много сложностей с логистикой, с глубиной составов команд.

Финансовые гарантии, которые предложены сейчас, не до конца отвечают на все вопросы. Конкретного предложения от вещателя нет.

Также есть вопросы согласования с Минспортом и правоохранительными органами по поводу карты болельщика – будет ли турнир проводиться с картой болельщика. В постановлении о карте болельщика говорится о финале Кубка России и РПЛ», – сказал Алаев.