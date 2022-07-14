Азмун об уходе из «Зенита»: «Я был в шоке, когда услышал про вторую команду, но принял это. Кажется, я достаточно помог клубу»

рассказал о переходе из «Зенита» в «Байер».

– Переносимся в январь. Ты покинул расположение «Зенита» и поехал в отель к «Байеру». Что это было?

– А откуда ты знаешь про отель, ха-ха? Но на самом деле – все нормально. Я мог подписывать новый контракт за пять месяцев до того, как истекает нынешний. Я ничего плохого не сделал. Так делают абсолютно все. Да, я покинул отель. Но футболисты всегда сбегают на шоппинг. А я ушел, чтобы оформить контракт. И это случилось за пять или четыре месяца до истечения моего контракта с «Зенитом». Любой может так сделать. Окей, ну было бы это не в отеле, а у меня дома. Я не сделал ничего плохого.

– Есть два «но». Первое – игрокам «Зенита» не было разрешено покидать отель.

– Кто это сказал? Мы могли ходить куда хотели, могли покидать отель. Если нам нужно было постоянно находиться в отеле, все бы поумирали.

– И второе «но». Никто в «Зените» не знал, что в тот день ты подпишешь контракт с «Байером». Когда Леверкузен выложил пост, это было сюрпризом для всех, в том числе для Сергея Семака.

– Что я мог сделать? Я решил принять новый вызов. Вот и все.

– Писали, что тебя переведут в «Зенит»-2, дадут огромный штраф. Такие санкции с тобой обсуждались? Или это просто слухи?

– Это было смешно. Мне кажется, я достаточно помог . И я говорил им, что собираюсь уйти и уйду. Не надо меня ждать, не теряйте время, ищите нового нападающего. И когда я слышал такие вещи… я был просто в шоке. Я очень люблю «Зенит». Из всех команд, в которых я играл, «Зенит» всегда будет номером один. Когда я услышал про вторую команду, я принял это. Если бы мне сказали пойти в третью команду, я бы пошел.

– В третью ты по возрасту не пройдешь.

– Может, меня бы просто тренироваться с ними отправили. Бако все это время был со мной, он свидетель. Я сказал ему тогда: если сошлют, пойду во вторую команду.

– Про вторую команду ты узнал из СМИ или от кого-то из «Зенита»?

– Вроде бы из СМИ. Где-то прочитал.

– То есть официально таких разговоров не было?

– Нет.

– Когда ты покинул отель «Зенита», ты был без маски и вскоре слег с ковидом.

– Не, я был в маске. И никто меня не видел. Кто пишет такие вещи, просто лжет.

– Тем не менее, цена этой поездки к «Байеру» – ковид и пропущенный второй сбор. Оно того стоило?

– Так не только же я с короной лежал! У нас четыре или пять футболистов параллельно со мной болели. Плюс я был травмирован. Не было бы у меня короны – все равно нормально бы тренироваться не мог.

– Когда ты подписывал контракт с , ты рассчитывал остаться в «Зените» до лета. Или хотел уйти раньше?

– Я подписал контракт с лета. А дальше уже решали клубы. Они решили, что я перейду зимой. Конечно, я и сам хотел перейти как можно раньше. Я говорил Леверкузену: если возможно оформить трансфер сейчас – оформляйте. Хотел как можно раньше увидеть Бундеслигу. Это получше , – сказал бывший нападающий «Зенита».