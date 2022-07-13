Азмун о ситуации на Украине: «Это ужасно для 2022 года. Но я бы остался в «Зените», если бы был контракт. В России все в безопасности»

Бывший нападающий высказался о ситуации на Украине.

– Через три недели после твоего ухода ситуация в России серьезно изменилась. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Какой была твоя первая реакция на эти новости?

– Я не могу сказать ничего про эти события. Это ужасно для 2022 года.

– Сразу после этого ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты до конца сезона. Давай представим, что ты не перешел в «Байер» зимой. Ты бы воспользовался этой опцией?

– Если бы у меня был контракт, я бы остался в «Зените». Для меня «Зенит» – лучший клуб в мире. Или один из лучших. У них есть все. Конечно, ситуация нехорошая. Очень нехорошая. Но в России все в безопасности. Все спокойно. Если бы я не перешел в «Байер», то остался бы с «Зенитом». Как это сделал Малком и другие. Они же остались.

– А вот ушел.

– Может, просто кто-то дал ему дурной совет? Или… сколько ему лет?

– 21 или 22.

– Ну вот, он просто молодой. Но я могу сказать, что он принял ошибочное решение. Он покинул один из лучших клубов мира. Хотя я считаю, что он «Зениту» не особо и нужен. Пфффф. Они могут купить кого хотят.

– Сейчас купили Кассьерру из Сочи.

– Отлично! Для меня он лучше, чем Алберто.

– Серьезно?

– Уверенно, – сказал нападающий .