Азмун о Дзюбе: «Иди в Первую лигу и играй там! Теперь он уже старый, так что в самый раз»

Сердар Азмун высказался о вылете из , а также пошутил об .

– «Рубин» в этом сезоне вылетел в Первую лигу.

– Они вылетели в Первую лигу? Я не знал…

– В последнем туре. Проиграли «Уфе» дома и не забили пенальти на 90+5. И вылетели. Ты реально не знал?

– Не, не знал. Я слежу за «Зенитом», чемпионом. А не за «Рубином». Смотри, «Зенит» никогда никакого зла мне не делал. А «Рубин» в свое время сделал мне плохо. Так что я не думаю о «Рубине». Мне без разницы, вылетел он в первую лигу или нет. Для меня главное, что «Зенит» стал чемпионом. Остальное неважно.

– Ни с кем из Казани уже не общаешься?

– Неа.

– А в «Зените»?

– Да, почти со всеми. Иногда с Мостовым, иногда с Далером [Кузяевым]. Так что мы на связи.

– А из тренеров?

– С Тимощуком. И с мистером Семаком. У нас отличные отношения. Потому что мы друзья.

– Они не просили тебя вернуться?

– Ха-ха. Нет, они хотят, чтобы я играл на самом высоком уровне. Они правда этого хотят.

– С Дзюбой общаешься?

– Нет.

– Когда вы в последний раз говорили?

– Я не помню.

– Сейчас он без клуба. Он ушел из «Зенита». Или ты тоже не в курсе?

– Почему он не пойдет в «Рубин»? Потому что он хочет играть в Европе? Иди в Первую лигу и играй там! Какие проблемы?

– Думаешь, это подходящая лига для него?

– Теперь он уже старый, так что в самый раз. Он может там играть, – сказал бывший нападающий , сейчас выступающий за .