«В отличие от «Спартака», у «Динамо» юбилей настоящий. Команда на ходу, смотрим с надеждой». Степашин о новом сезоне

заявил, что «Спартак» отпраздновал ненастоящий юбилей.

18 апреля 2022 года красно-белые отмечали столетие со дня основания клуба.

– Как готовится к сезону «Динамо»?

– «Динамо» хорошо провело сборы. Был феерический матч с «Локомотивом» – 3:3. Думаю, в ближайшее время должно произойти очень серьезное усиление. А так команда на ходу. Фомин, который очень переживал, когда не забил пенальти «Спартаку», в хорошей форме, да и вся команда движется.

Так что с надеждой смотрим на «Динамо». Тем более у нас следующий год юбилейный. В отличие от «Спартака», у нас юбилей настоящий. Именно в 1923 году было создано общество «Динамо» и футбольный клуб , – заявил член совета директоров бело-голубых.

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