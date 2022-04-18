«Спартак» о столетии: «Надеемся, что непростые времена уйдут в прошлое как можно скорее. Ждем новых ярких побед»

опубликовал поздравление клуба со столетием.

«С юбилеем, «Спартак»! Нашему клубу – 100 лет!

18 апреля 1922 года предшественник «Спартака» команда МКС (Московский кружок спорта) провела свой первый футбольный матч. И вот уже целое столетие продолжается красно-белая история, полная трофеев и рекордов.

«Спартак» остается самым титулованным клубом: в коллекции наших побед 22 чемпионских звания и 13 кубков страны.

«Спартак» – это легендарные «золотые дубли» в 1938, 1939, 1958, 1992, 1994, 1998 годах, когда команда выигрывала одновременно и чемпионат, и Кубок.

Это десять чемпионских званий в России, причем с 1996 по 2001 год «Спартак» брал «золото» шесть раз подряд. Непревзойденное достижение!

Это обладатель Суперкубка России 2017 года. И это единственный клуб России, выходивший в полуфинал трех различных еврокубков.

В составе сборной страны игроки красно-белых побеждали в первом Кубке Европы 1960 года, завоевывали золото на Олимпиадах 1956 и 1988 годов, становились вице-чемпионами Европы 1964, 1972 и 1988 годов, бронзовыми призерами Евро-2008, много раз участвовали в финальных стадиях чемпионатов мира.

Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждем новых ярких побед от футболистов, пришедших им на смену. Верим в воспитанников Академии имени Федора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России.

И, конечно, мы гордимся миллионами верных и преданных спартаковских болельщиков!

Искренне надеемся, что непростые времена как можно скорее уйдут в прошлое и мы сможем в полном масштабе отметить столетие любимого клуба на заполненной .

С юбилеем, «Спартак»! Пусть Бог хранит тебя!» – говорится в сообщении клуба.