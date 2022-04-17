Ловчев заявил, что «Спартак» был образован в 1935 году, а не в 1922-м

высказал мнение о настоящей дате рождения «Спартака».

«Буквально вчера , наверное, второй человек после Старостина, который эти традиции чтит, говорит: я не признаю, что в 1922 году «Спартак» родился. Тогда это была «Красная Пресня», МКС, еще что-то…

Дело вот в чем: люди, которые связаны были с человеком, который «Спартак» организовал с , знают из его уст, что «Спартак» родился 19 апреля 1935 года. Мы всегда от этого плясали по большому счету.

Потом, когда уже другие времена и другие нравы, вот это стало товарным знаком. Тот исконный ромб с буковкой «С», а не с мячиком футбольным, это все-таки другой товарный знак, и название «Спартак»…

Из-за этого начались распри между футбольным клубом и обществом «Спартак», тогда его возглавлял . Говорят: платите, за то, что вы называетесь «Спартаком».

Это было при Червиченко, вставили мячик и стали искать, за что бы зацепиться. Зацепились за 22 год, за МКС там…

Вчера на мероприятии в ресторане были футболисты, которые в 69 году выигрывали чемпионат, и была дочь Старостина, Елена Николаевна, которая сказала: «Спартак» родился 19 апреля 1935 года и это детище моего отца», – сказал бывший футболист .