«Челси» интересен Гнабри, но вингер хочет остаться в «Баварии». Переговоры по новому контракту идут хорошо

проявил интерес к вингеру «Баварии» .

Как сообщает журналист kicker Георг Хольцнер, лондонский клуб сделал запрос по 26-летнему игроку, контракт которого с «Баварией» действует до лета 2023 года.

Несмотря на это, приоритетом для Гнабри остается подписание нового контракта с «Баварией». Переговоры по новому соглашению идут хорошо. Сейчас многое указывает на то, что стороны подпишут новый договор.

В минувшем сезоне вингер забил 17 голов и отдал 7 передач в 45 матчах во всех турнирах. Его полную статистику можно изучить здесь.