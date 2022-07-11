«Челси» интересуется Гнабри на случай срыва сделки по Рафинье и ухода Зиеша в «Милан»

Полузащитник «Баварии» может вернуться в Лондон.

Как сообщает The Telegraph, в подписании бывшего футболиста «Арсенала» заинтересован .

Этот вариант рассматривается «синими» на случай, если купить Рафинью Диаса у не удастся, а перейдет в .

Контракт Гнабри рассчитан до лета 2023 года, и пока «Баварии» не удалось согласовать с ним условия нового соглашения. В связи с этим не исключена продажа футболиста в ближайшие месяцы.

В минувшем сезоне 26-летний немец провел 34 матча в Бундеслиге, забив 14 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.