«Челси» интересуется Гнабри на случай срыва сделки по Рафинье и ухода Зиеша в «Милан»

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Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри может вернуться в Лондон.

Как сообщает The Telegraph, в подписании бывшего футболиста «Арсенала» заинтересован «Челси».

Этот вариант рассматривается «синими» на случай, если купить Рафинью Диаса у «Лидса»не удастся, а Хаким Зиеш перейдет в «Милан».

Контракт Гнабри рассчитан до лета 2023 года, и пока «Баварии» не удалось согласовать с ним условия нового соглашения. В связи с этим не исключена продажа футболиста в ближайшие месяцы.

В минувшем сезоне 26-летний немец провел 34 матча в Бундеслиге, забив 14 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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