Левандовски не хочет оставаться в «Баварии». Форвард предпочел бы перейти в «Барсу» или «Челси»

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Роберт Левандовски не хочет оставаться в «Баварии». 

Кристиан Фальк сообщает, что «ПСЖ» предпримет попытку подписать нападающего, если переговоры между «Баварией» и «Барсой» провалятся. «Челси» тоже заинтересован в трансфере поляка. 

Сам футболист предпочел бы переход в «Барсу» или «Челси» тому, чтобы остаться в «Баварии». 

В минувшем сезоне 33-летний форвард, который ранее заявил, что хочет уйти из «Баварии», забил 46 голов в 50 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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