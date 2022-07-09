Левандовски не хочет оставаться в «Баварии». Форвард предпочел бы перейти в «Барсу» или «Челси»

не хочет оставаться в «Баварии».

Кристиан Фальк сообщает, что предпримет попытку подписать нападающего, если переговоры между «Баварией» и «Барсой» провалятся. тоже заинтересован в трансфере поляка.

Сам футболист предпочел бы переход в «Барсу» или «Челси» тому, чтобы остаться в «Баварии».

В минувшем сезоне 33-летний форвард, который ранее заявил, что хочет уйти из «Баварии», забил 46 голов в 50 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.