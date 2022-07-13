«Химки» подпишут контракт с Давыдовым: «Осталось только поставить подписи»

Бывший нападающий Денис Давыдов перейдет в «Химки».

Об этом сообщил депутат России Роман Терюшков, который входит в состав наблюдательного совета «Химок».

– мы сто процентов подпишем. Осталось поставить только подписи, сделаем это завтра или послезавтра.

– Стоит ли его ждать в заявке на матч с «Зенитом»?

– Будем сильно надеяться, что он попадет в заявку, ведь это все-таки игра с «Зенитом», принципиальным соперником. Но все будет зависеть от функциональной готовности Дениса, – сказал Терюшков.

В минувшем сезоне 27-летний нападающий выступал за . Срок его контракта с этим клубом истек 30 июня.

Ранее воспитанник «Спартака» выступал за юрмальский «Спартак», «Пари НН», софийский ЦСКА и «Томь».

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