«Химки» подпишут контракт с Давыдовым: «Осталось только поставить подписи»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов перейдет в «Химки».
Об этом сообщил депутат Государственной думы России Роман Терюшков, который входит в состав наблюдательного совета «Химок».
– Дениса Давыдова мы сто процентов подпишем. Осталось поставить только подписи, сделаем это завтра или послезавтра.
– Стоит ли его ждать в заявке на матч с «Зенитом»?
– Будем сильно надеяться, что он попадет в заявку, ведь это все-таки игра с «Зенитом», принципиальным соперником. Но все будет зависеть от функциональной готовности Дениса, – сказал Терюшков.
В минувшем сезоне 27-летний нападающий выступал за «Знамя Труда». Срок его контракта с этим клубом истек 30 июня.
Ранее воспитанник «Спартака» выступал за юрмальский «Спартак», «Пари НН», софийский ЦСКА и «Томь».